Chiellini: 'Orgoglioso di quanto fatto in Nazionale e in carriera' (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono Orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale e in carriera. La notte di Wembley all'Europeo è stata qualsa di indimenticabile. Spero mi si ricordi come una brava persona, che ha incarnato certi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 30 maggio 2022) Sonodicon lae in. La notte di Wembley all'Europeo è stata qualsa di indimenticabile. Spero mi si ricordi come una brava persona, che ha incarnato certi ...

Advertising

infoitsport : Chiellini: «Mercoledì un secondo addio. Felice e orgoglioso del percorso» - UgoBaroni : RT @CorSport: #Chiellini: 'Orgoglioso di quanto fatto in #Nazionale e in carriera' ?? - CorSport : #Chiellini: 'Orgoglioso di quanto fatto in #Nazionale e in carriera' ?? - sportli26181512 : #Chiellini: 'Orgoglioso di quanto fatto in Nazionale e in carriera': Dopo 17 anni in Azzurro, il difensore livornes… - gilnar76 : Chiellini: «Mercoledì un secondo addio. Felice e orgoglioso del percorso» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -