“C’è posta per te”: “Se le cose si mettono male vai ai materassi” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amore non bada alle leggi di mercato. Va oltre la concorrenza spietata tra Kathleen (Meg Ryan), e Joe (Tom Hanks): lei costretta a chiudere, dopo 42 anni di amorevole attività, una piccola libreria per bambini, per lasciar posto a lui, imprenditore di un megastore di libri a due passi dal suo negozio. “C’è posta per te” stasera in tv: “Per quanto mi riguarda Internet è solo un modo nuovo per essere respinto da una donna“. Ma il finale del film, è imprevedibile e magico. Come l’ultima pagina di un libro, trattiene il respiro. I due si incrociano e si detestano. Stesso isolato a New York, stesse strade. Ma realtà si conoscono, senza saperlo, già da tempo, in una corrispondenza via Internet. Ogni sera si ripete lo stesso rito: un appuntamento al quale non saprebbero rinunciare. Un’affinità di cuore, espressa in silenzio tra le dita e una tastiera. “Non sento niente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amore non bada alle leggi di mercato. Va oltre la concorrenza spietata tra Kathleen (Meg Ryan), e Joe (Tom Hanks): lei costretta a chiudere, dopo 42 anni di amorevole attività, una piccola libreria per bambini, per lasciar posto a lui, imprenditore di un megastore di libri a due passi dal suo negozio. “C’èper te” stasera in tv: “Per quanto mi riguarda Internet è solo un modo nuovo per essere respinto da una donna“. Ma il finale del film, è imprevedibile e magico. Come l’ultima pagina di un libro, trattiene il respiro. I due si incrociano e si detestano. Stesso isolato a New York, stesse strade. Ma realtà si conoscono, senza saperlo, già da tempo, in una corrispondenza via Internet. Ogni sera si ripete lo stesso rito: un appuntamento al quale non saprebbero rinunciare. Un’affinità di cuore, espressa in silenzio tra le dita e una tastiera. “Non sento niente, ...

donvitorap : Sul 20 independence day Con will smith ,su iris l'esorcista versione integrale, su cielo Casino' con de Niro,sul 27… - MartaFarasha : Stasera sul canale 27 il delizioso film 'C'è posta per te' con Tom Hanks e Meg Ryan - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film QUESTA SERA in #tv ?? 21,06 TwentySeven27 C'è posta per te di Nora Ephron con Tom Hanks, Meg Ryan 21,10 #RaiMov… - Petra71301259 : @AndreWisniewsk2 @claudioborlotto @yianniseinstein @Messe11 @GerardLDonadoni @renatoantares50 @AnnaMar90949897… - fey_folk : @msarigu72 L'esorcista lo fanno in continuazione . Anche C'è posta per te -