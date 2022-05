Capodoglio a Scoglitti | rimosso da vigili del fuoco FOTO

(Di lunedì 30 maggio 2022) Vittoria – Si sono concluse questa mattina le operazioni di recupero della carcassa delspiaggiata il 26 maggio scorso a.Le operazioni svolte daideldi Ragusa sono iniziate all’alba e si sono concluse dopo qualche ora.Una squadra operativa deidelè intervenuta per esperire un primo sopralluogo, rendendo noto al Vice Comandante Ing. Bellomia quali criteri adottare per procedere al recupero.Dopo intese nel pomeriggio di ieri fra il Comando VV.F. ed il Comune di Vitoria, stamani alle 6:00 sono state avviate le procedure di recupero, personale vigilutilizzando i D.P.I. (idrocostumi) specifici per interventi in acqua, ha provveduto ad imbracare il cetaceo in avanzato stato di decomposizione, per poi essere sollevato da ...

