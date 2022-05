Buon compleanno Piero Chiambretti | Giuseppe di Bella…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022) …Valentina Vignali, Luigi Locatelli, Maresa Gallo, Sergio Vento, Aldo Brancher, Erick Thohir, Francesco Rizzo, Claudio Pasqualin, Patrizia Maestri, Carlo Turati, Gianrico Carofiglio, Alberto Pagani, Marco Reguzzoni, Enrico Silvestrin, Marco da Villa, Giulia Grillo, Christian Bucchi, Pasquale Schiattarella, Libor Kozak, Michele Santucci, Alessandro Giannessi, Luca Frigo, Maria Messner… Oggi 30 maggio compiono gli anni:di Bella, oncologo; Manlio Bertolin, ex calciatore; Dino Nardin, ex canottiere; Luigi Locatelli, giornalista; Maresa Gallo, attrice, doppiatrice; Valentino Gasparella, ex ciclista; Giordano Mattavelli, ex calciatore; Edoardo Torricella, attore, regista; Giovanni Lunardi, fotografo; Pieraldo Ferrante, attore, doppiatore; Sergio Vento, diplomatico; Alberto Alessi, politico; Graziano Girardi, politico; Angelo Romero, baritono; Gian Carlo di Vizia, ...