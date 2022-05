Bergamo, 5 bambini ustionati alle prove per la recita a scuola: grave una di 4 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Una bambina di 4 anni è la più grave tra gli alunni feriti questa mattina in una scuola materna di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, dove cinque bambini sono rimasti ustionati durante le prove di una recita. La piccola è stata portata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano con ustioni multiple. Un altro bambino di 4 anni, anche lui con diverse ustioni sul corpo, è stato portato invece con l’eliambulanza al Niguarda di Milano in codice giallo. Stessa gravità anche per gli altri due bambini, due femmine di tre e cinque anni e un maschio di sei, finiti al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, i ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Una bambina di 4è la piùtra gli alunni feriti questa mattina in unamaterna di Osio Sopra, in provincia di, dove cinquesono rimastidurante ledi una. La piccola è stata portata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano con ustioni multiple. Un altro bambino di 4, anche lui con diverse ustioni sul corpo, è stato portato invece con l’eliambulanza al Niguarda di Milano in codice giallo. Stessa gravità anche per gli altri due, due femmine di tre e cinquee un maschio di sei, finiti al Papa GiovXXIII di. Secondo una prima ricostruzione, i ...

