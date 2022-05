Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Viabilità DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA AURELIA PROVOCA CODE TRA TORRINPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA IN DIRZIONE FUORI Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA SUL LITORALE RomaNO IL TRAFFICO E RALLENTATO SU VIA LITORANEA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, PER LAVORI ,LA LINEA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS. I BUS SOSTITUTIVI SEGUIRANNO LO STESSO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022)DEL 29 MAGGIOORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA AURELIA PROVOCA CODE TRA TORRINPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA IN DIRZIONE FUORICI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA SUL LITORALENO IL TRAFFICO E RALLENTATO SU VIA LITORANEA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, PER LAVORI ,LA LINEA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS. I BUS SOSTITUTIVI SEGUIRANNO LO STESSO ...

