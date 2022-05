Veicoli ibridi ed elettrici, scadono il 1° giugno 3 mila pass di sosta agevolata (Di domenica 29 maggio 2022) Promemoria Non saranno più validi a partire dal 1° giugno i contrassegni senza data di scadenza per le auto ibride ed elettriche rilasciati secondo i criteri stabiliti prima del dicembre 2021. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 maggio 2022) Promemoria Non saranno più validi a partire dal 1°i contrassegni senza data di scadenza per le auto ibride ed elettriche rilasciati secondo i criteri stabiliti prima del dicembre 2021.

