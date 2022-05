Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo (di nuovo) in crisi? Gli indizi (Di domenica 29 maggio 2022) La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembra non avere pace. Sul web, i fan più attenti avrebbero notato alcune mosse social che farebbero pensare nuovamente ad un momento di crisi tra i due. Solamente qualche mese fa, precisamente nel mese di Settembre del 2021, la coppia aveva attraversato un momento di crisi profonda che li aveva portati a prendere la decisione di separarsi. Era stato dapprima Sossio ad intervenire per mezzo social, comunicando attraverso un lungo post su Instagram la fine della relazione con Ursula. Ecco cosa aveva scritto: Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ma ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 maggio 2022) La storia d’amore trasembra non avere pace. Sul web, i fan più attenti avrebbero notato alcune mosse social che farebbero pensare nuovamente ad un momento ditra i due. Solamente qualche mese fa, precisamente nel mese di Settembre del 2021, la coppia aveva attraversato un momento diprofonda che li aveva portati a prendere la decisione di separarsi. Era stato dapprimaad intervenire per mezzo social, comunicando attraverso un lungo post su Instagram la fine della relazione con. Ecco cosa aveva scritto: Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di, ma ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - 1VaniMan : La mia ship di sempre Marco e Beatrice! Li ho seguiti da uomini e donne sono commossa ed emozionata ???? - lemonmeringue_ : @giangio87 A me sembra che quando succede agli uomini nessuno metta in dubbio la loro competenza! Con le donne inve… -