Pisa: sfuma la serie A per i nerazzurri, battuti (4-3) ai playoff dal Monza di Berlusconi dopo i supplementari (Di domenica 29 maggio 2022) sfuma proprio all'ultimo tuffo il sogno della serie A per il Pisa, battuto dal Monza di Silvio Berlusconi nel ritorno dei playoff dopo i tempi supplementari. Il Cavaliere e Galliani tornano sul pacoscenico della serie A. E sfideranno il Milan campione d'Italia nell'inedito derby L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022)proprio all'ultimo tuffo il sogno dellaA per il, battuto daldi Silvionel ritorno deii tempi. Il Cavaliere e Galliani tornano sul pacoscenico dellaA. E sfideranno il Milan campione d'Italia nell'inedito derby L'articolo proviene da Firenze Post.

