Perin, rinnovo e cessione istantanea: accade tutto in poche ore (Di domenica 29 maggio 2022) Il rinnovo di Mattia Perin non lo può mettere al riparo da possibili cessioni nel corso dell’estate per arrivare a nuovi talenti dei pali. Il rinnovo del contratto in moltissimi casi è un’assoluta testimonianza di fiducia per voler continuare il rapporto lavorativo, con Mattia Perin che fino all’ultimo sembrava sicuro di dover andare via dalla Juventus per cercare fortuna altrove, ma alla fine è arrivato il rinnovo, nonostante non si siano ancora placata alcune voci che lo vorrebbero lontano da Torino, con la firma che sarebbe avvenuta solamente per arrivare più facilmente un nuovo giocatore. Mattia Perin Juventus (LaPresse)In questi ultimi anni è nata sempre di più la moda tra le grandi squadre di poter avere a disposizione non uno ma ben due portieri di grande livello, con la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 maggio 2022) Ildi Mattianon lo può mettere al riparo da possibili cessioni nel corso dell’estate per arrivare a nuovi talenti dei pali. Ildel contratto in moltissimi casi è un’assoluta testimonianza di fiducia per voler continuare il rapporto lavorativo, con Mattiache fino all’ultimo sembrava sicuro di dover andare via dalla Juventus per cercare fortuna altrove, ma alla fine è arrivato il, nonostante non si siano ancora placata alcune voci che lo vorrebbero lontano da Torino, con la firma che sarebbe avvenuta solamente per arrivare più facilmente un nuovo giocatore. MattiaJuventus (LaPresse)In questi ultimi anni è nata sempre di più la moda tra le grandi squadre di poter avere a disposizione non uno ma ben due portieri di grande livello, con la ...

Advertising

angiistanca : “MA NON PUOI FINISCI LA FRÆSAÆE ??” “si ma non urlare ??. Ho visto ieri sera una rana nera rara ??” “HO VISTO IERI SER… - marzialazz : RT @juanito1897: -50 mln di ingaggi tra Cristiano, Ramsey e Dybala Rinnovo Perin a ribasso Rinnovo Deligt Mandato a cagare Bernardeschi Pr… - Lelouchkudoo : RT @TonyyCR7: MERCATO JUVENTUS 22/23 A THEARD : Partiamo prima di tutto dai 3 portieri in rosa : Szceszny, Perin, Pinsoglio. Dopo aver de… - gabri__1210 : RT @TonyyCR7: MERCATO JUVENTUS 22/23 A THEARD : Partiamo prima di tutto dai 3 portieri in rosa : Szceszny, Perin, Pinsoglio. Dopo aver de… - r1voluzionenera : RT @TonyyCR7: MERCATO JUVENTUS 22/23 A THEARD : Partiamo prima di tutto dai 3 portieri in rosa : Szceszny, Perin, Pinsoglio. Dopo aver de… -