Lewandowski | «Presto vi dirò di più sul mio futuro»

(Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante polacco Robertha parlato del suoa Sky Sport Germania. Queste le sue dichiarazioni: «Verrà il momento di dare informazioni.sarà possibile dire di più». Come noto l’agente del giocatore Pini Zahavi sta lavorando per finalizzare il trasferimento dal Bayern al Barcellona. Con i catalani è già stato trovato un accordo di massima per un triennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: "vi dirò di più sul mio futuro". Le parole dell'attaccante polacco Robertha parlato del suo futuro a Sky Sport Germania. Queste le sue dichiarazioni: "Verrà il momento ...Da una parte i rumors di mercato, dall'altra la posizione che sembra assolutamente ferrea del presidente del Bayern Monaco . Quale sarà il futuro di RobertMoltoquesta domanda avrà una risposta e in Polonia, così come in Spagna, sembrano averla già data. Da quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, il centravanti dei bavaresi ...Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Deutschland in merito al suo futuro: "Verrà il momento in cui potrò dare informazioni, presto potrò dire di p ...Il senegalese, il cui contratto scade nel 2023, svelerà il suo futuro dopo il match col Liverpool. In Baviera c'è ottimismo ...