Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis discute con Delia Duran: ‘Dovresti seguire bene il programma’ (Di domenica 29 maggio 2022) Venerdì 27 maggio 2022, su Canale 5, è andata in onda la 20esima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, e il duo di opinionisti composto da Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono tornati a collegarsi in diretta con i naufraghi. Nel corso della serata non sono certamente mancati i battibecchi: Nicolas Vaporidis è stato duramente criticato da Delia Duran: la modella ha rimproverato l’attore di non aver avuto rispetto per Lory Del Santo, sua grande amica. Delia Duran attacca Nicolas Vaporidis Mentre Nicolas Vaporidis si trovata nella postazione delle nomination, la moglie di Alex Belli ha preso la parola, per difendere dalle critiche la sua amica del cuore Lory Del Santo. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 maggio 2022) Venerdì 27 maggio 2022, su Canale 5, è andata in onda la 20esima puntata dell’dei. Ilary Blasi, e il duo di opinionisti composto da Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono tornati a collegarsi in diretta con i naufraghi. Nel corso della serata non sono certamente mancati i battibecchi:è stato duramente criticato da: la modella ha rimproverato l’attore di non aver avuto rispetto per Lory Del Santo, sua grande amica.attaccaMentresi trovata nella postazione delle nomination, la moglie di Alex Belli ha preso la parola, per difendere dalle critiche la sua amica del cuore Lory Del Santo. ...

Advertising

ilpost : “L’isola dei senza colore”, nell’oceano Pacifico - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - andreastoolbox : #Ascolti del 27 maggio: “Domenica In Show” e “L’Isola dei Famosi” - tuttofadivano : @Claudia72218970 @PAnna97863712 Le armate di Soleil si sono già scatenate con shitstorm che hanno costretto utenti… - Mimaxsata : RT @lcmge: ??Christian Boltanski?? ' Animitas ' ( 2016 ) L 'installazione comprende centinaia di campanelle giapponesi legate in cima a de… -