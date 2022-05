Guerra in Ucraina: Zelensky punta a riprendersi tutto: «Molto dipende dai nostri partner» (Di domenica 29 maggio 2022) «L'Ucraina si riprenderà tutto». Il proposito di Volodymyr Zelensky è chiaro e lo ha ribadito nel corso del suo consueto discorso notturno. A suo avviso «è solo una questione di tempo» affinché questo avvenga. Parole che appaiono significative in una fase della Guerra che continua a risultare critica, in relazione alla zone del Donbass. Un momento di significativo sforzo militare russo quando ormai si è andati oltre i tre mesi di una Guerra iniziata il 24 febbraio con l'invasione russa. Guerra in Ucraina, l'intervento di Zelensky Secondo il presidente dell'Ucraina c'è un fattore che sarà da considerare da ora in avanti. A riportare le parole del suo intervento è stata la Cnn. «Soprattutto - ha spiegato - in termini ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 29 maggio 2022) «L'si riprenderà». Il proposito di Volodymyrè chiaro e lo ha ribadito nel corso del suo consueto discorso notturno. A suo avviso «è solo una questione di tempo» affinché questo avvenga. Parole che appaiono significative in una fase dellache continua a risultare critica, in relazione alla zone del Donbass. Un momento di significativo sforzo militare russo quando ormai si è andati oltre i tre mesi di unainiziata il 24 febbraio con l'invasione russa.in, l'intervento diSecondo il presidente dell'c'è un fattore che sarà da considerare da ora in avanti. A riportare le parole del suo intervento è stata la Cnn. «Soprat- ha spiegato - in termini ...

