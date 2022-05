Francesca De André, il dramma sconvolgente: “Non riuscivo a reagire” (Di domenica 29 maggio 2022) Francesca De André ha vissuto un dramma davvero sconvolgente, che le ha quasi fatto rischiare la vita. Ecco di cosa si tratta. Francesca De André, figlia di Cristiano De André e nipote del celebre cantautore Fabrizio, ha fatto di recente una terribile confessione che ha sconvolto tutti, anche chi non ha mai seguito da vicino L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 maggio 2022)Deha vissuto undavvero, che le ha quasi fatto rischiare la vita. Ecco di cosa si tratta.De, figlia di Cristiano Dee nipote del celebre cantautore Fabrizio, ha fatto di recente una terribile confessione che ha sconvolto tutti, anche chi non ha mai seguito da vicino L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Francesca De Andrè ha pubblicato una nuova foto delle violenze subite dal suo ex fidanzato #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: In una lunga intervista a un noto settimanale, Francesca De Andrè racconta le violenze subite dal suo ex fidanzato #Pomeri… - Boffa51 : Questi vigliacchi, PUSILLANIMI di ??, andrebbero puniti con la legge del taglione: 100 volte quanto hanno fatto e qu… - CambiamentoDel : Dopo essere stata picchiata selvaggiamente lo scorso 21 aprile, la nipote di De André aveva sporto denuncia e ora s… - ParliamoDiNews : Francesca de André, immagini shock del volto tumefatto su Instagram #Gossipitaliano #isoladeifamosi2022 #Chi… -