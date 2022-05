Formula 1, ancora un brutto incidente per Mick Schumacher: la sua auto si spezza in due (Di domenica 29 maggio 2022) Mick Schumacher è stato protagonista di un brutto incidente nel corso del Gran premio di Montecarlo. Nel corso del 27esimo giro, il figlio di Michael ha distrutto la sua Haas alla curva delle piscine. Dopo l’impatto la vettura si è spezzata in due. Il pilota è illeso. In seguito allo schianto, la gara è stata momentaneamente interrotta per consentire l’ingresso della safety car. Schumacher era già stato protagonista di un incidente spaventoso il 26 marzo scorso durante le prove del Gp di Arabia Saudita, andandosi a schiantare a 200 chilometri orari. Leggi anche: F1, Mick Schumacher dopo l’incidente: «Sto bene, tornerò più forte». Oggi non correrà Formula 1, ancora trionfo per ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022)è stato protagonista di unnel corso del Gran premio di Montecarlo. Nel corso del 27esimo giro, il figlio di Michael ha distrutto la sua Haas alla curva delle piscine. Dopo l’impatto la vettura si èta in due. Il pilota è illeso. In seguito allo schianto, la gara è stata momentaneamente interrotta per consentire l’ingresso della safety car.era già stato protagonista di unspaventoso il 26 marzo scorso durante le prove del Gp di Arabia Saudita, andandosi a schiantare a 200 chilometri orari. Leggi anche: F1,dopo l’: «Sto bene, tornerò più forte». Oggi non correrà1,trionfo per ...

