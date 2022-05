Firenze, accoltellato in strada dopo una lite fra stranieri. Preso a pugni il poliziotto che voleva dividerli (Di domenica 29 maggio 2022) Un uomo è stato accoltellato in una lite di strada a Firenze, ieri sera, nel piazzale di Porta al Prato, davanti alla stazione Leopolda. È originario del Gambia e ha 32 anni. È stato portato all'... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Un uomo è statoin unadi, ieri sera, nel piazzale di Porta al Prato, davanti alla stazione Leopolda. È originario del Gambia e ha 32 anni. È stato portato all'...

