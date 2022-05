Canoa | Europei di Slalom | sfiorato il podio da Raffaello Ivaldi

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono terminati i Campionatidia Liptovsky Mikulas, in Slovacchia. Nel pomeriggio di sabato l’Italia ha scritto la storia grazie all’oro conquistato da Stefanie Horn nel K1 femminile e la riconferma del secondo gradino delda parte di Giovanni De Gennaro nel K1 maschile. Nella giornata odierna, invece, nessuno dei ciunisti in gara è riuscito a raggiungere la zona medaglia.si è dovuto accontentare della quarta posizione dopo un primo intertempo che lo vedeva in vantaggio di 85 centesimi, poi il tocco di una pietra con la pagaia sulla risalita 19 che lo rallenta e gli fa perdere secondi importanti, chiudendo sull’103.96, a 3 secondi e mezzo dal fuoriclasse sloveno Benjamin Savsek. A completare il, il tedesco Sideris ...

