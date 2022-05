Un uomo spara sulla folla con un fucile, donna armata lo uccide. Ancora terrore negli Usa (Di sabato 28 maggio 2022) negli Stati Uniti una donna ha usato la sua pistola per uccidere un uomo, che dalla propria automobile aveva iniziato a sparare con un fucile semiautomatico contro la folla a un party in strada e ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 28 maggio 2022)Stati Uniti unaha usato la sua pistola perre un, che dalla propria automobile aveva iniziato are con unsemiautomatico contro laa un party in strada e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : West Virginia, uomo spara alla folla a un party | Donna armata reagisce e lo uccide #charleston #costituzioneusa… - Affaritaliani : West Virginia, uomo spara alla folla a un party. Donna armata lo uccide - Perla_Madonnaaa : Io mi chiedo che problemi abbia la gente per portarsi una pistola a una festa di compleanno. - infoitinterno : West Virginia: uomo spara durante una festa, donna armata lo uccide - Gazzettino : Usa, uomo spara sulla folla per un mancato parcheggio: donna lo uccide a colpi di pistola. Per lei nessuna denuncia -