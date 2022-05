Ucraina, i bambini orfani di Berdyansk ospitati a Leolandia (Di sabato 28 maggio 2022) Una giornata all'insegna della spensieratezza, una parentesi dedicata a quanto di bello la vita può ancora offrire ai bambini, per aiutare a rasserenare gli animi di chi è stato doppiamente colpito da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Una giornata all'insegna della spensieratezza, una parentesi dedicata a quanto di bello la vita può ancora offrire ai, per aiutare a rasserenare gli animi di chi è stato doppiamente colpito da ...

Advertising

reportrai3 : Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con… - SkyTG24 : Guerra #Ucraina, Kharkiv è ormai una città senza bambini. VIDEO - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - consydec : RT @Gianl1974: Ninna nanna per tutti i bambini uccisi dalla Russia da Tina Karol Dettagli: in uno dei concerti, Tina Karol ha cantato la n… - Frankf1842 : RT @reportrai3: Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con la Polon… -