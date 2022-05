Tragedia al rally | pilota 51enne ha un malore e muore

(Di sabato 28 maggio 2022) Michele Bortignon aveva 51 anni ed era a bordo della sua Ford Escort RS quando ha accusato un: con lui in macchina la figlia 21enne

oggi durante il 17°Storico Campagnolo, nel Vicentino. Durante il trasferimento dopo la prova speciale numero 3 a Recoaro 1000 l'auto numero 88 è finita contro un muretto dopo che il pilota dell'auto, Michele Bortignon del Team Bassano, si è schiantato contro un muretto. La tragedia, stando alle prime informazioni, è avvenuta poco dopo mezzogiorno non a gara in corso.