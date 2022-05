Advertising

Gazzetta_it : Parigi, Swiatek rischia. Fuori 9 delle prime 10 teste di serie #RolandGarros - RSIsport : ?????? Roland Garros: avanti senza problemi Medvedev e Sinner. In campo femminile Swiatek arriva a 31 successi di fila - RSIsport : ?????? Continua il percorso al Roland Garros di Iga Swiatek, che arriva a quota 30 vittorie consecutive -

La Gazzetta dello Sport

C'è solo una delle prime 10 teste di serie negli ottavi di finale del tabellone femminile del Roland Garros, una roba mai successa nella storia. L'unica rimasta è la favoritissima Iga, anche se oggi ha mostrato qualche tenue 'segnale di debolezza', si fa per dire, tornando a perdere dopo tanto tempo più di sei game in un intero match. Otto, addirittura, nel suo 6 - 3 7 - 5 ......Sinner tiene bene nelle prime battute di match con McDonald ma la svolta del parzialenel ... Invece per quanto riguarda il femminile, Igacontinua la sua marcia con il 6 - 3 7 - 5 ai ... Swiatek, arriva la vittoria n. 31. Fuori 9 delle prime 10 teste di serie L’unica rimasta è la favoritissima Iga Swiatek, anche se oggi ha mostrato qualche tenue “segnale di debolezza”, si fa per dire, tornando a perdere dopo tanto tempo più di sei game in un intero match.Finisce contro il croato la storia di Gilou al Roland Garros. Tsitsipas strapazza Ymern, il polacco Hurkacz prosegue il suo cammino perfetto contro Goffin ...