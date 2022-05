Salvini straparla | ' In Russia vado in rappresentanza del sentimento degli italiani'

Advertising

globalistIT : - FrancyP_ : @piercamillo Salvini è un mona che straparla ma c'è di peggio. La sinistra coi piedi nella Nato e il cuore in Russi… -

Business.it

Ora però: "Io sono piccolissimo, però la storia èfatta di piccolissimi mattoncini. Non vado a nome del governo, vado rappresentando il sentimento della maggioranza degli italiani: ...Dovesi diletta in consigli su una Conferenza di pace, con l'aiuto del Vaticano, confidando ... Si parla e si, si strappa anzi si minaccia di strappare ma non si strapperà, ci si ... Ucraina, Salvini a Draghi: “Pace significa salvare posti di lavoro in Italia” Il capo della Lega ipotizza di andare da Putin o da chi per lui. E nasconde l'ennesima marchetta politica dietro la pace ...La sua maggioranza un po’ non c’è più e un po’, ma chissà quanto e fino a quando, c’è ancora. Ma Mario Draghi mette il pilota automatico, ...