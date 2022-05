Pilota di rally accusa malore in auto e muore | guidava con la figlia accanto

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 28 maggio 2022) Recoaro Terme – Dramma al 17/oStorico Campagnolo che si tiene nel Vicentino. Undi 51 anni a bordo dell’numero 88 checon al fianco la21enne come navigatore ha avuto unimprovviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro che gli è stato fatale. L’uomo è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza.La gara per rispetto a quanto accaduto è stata annullata. Sul posto l’elicottero di Verona emergenza; i medici hanno tentato di rianimare l’uomo ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Nessuna lesione per la. Propaganda Stato Islamico, perquisizioni a Ragusa La Sagra della ricotta a Corleone Modica, disservizi idrici sulla Modica-Scicli Orso sbrana 15 pecore in ...