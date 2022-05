Paolo Brosio, la voce spezzata quando racconta il dramma: “Era andata a dargli il buongiorno…non respirava più”: (Di sabato 28 maggio 2022) Paolo Brosio ha voluto portare a galla un particolare decisamente impressionante. Una rivelazione incredibile la sua Paolo Brosio ha vissuto un periodo molto duro, una situazione in cui ha dovuto rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ed è accaduto tutto in un determinato periodo della sua vita. Durante un’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato ciò che è accaduto in passato ad una persona molto vicino a lui. Un’occasione in cui la giornalista gli ha chiesto se, i sentimenti che prova verso la modella, siano reali o meno. Come leggiamo su caffeinamagazine la sua risposta è stata molto chiara, in quanto ha voluto sottolineare proprio il loro amore. Ha infatti rivelato quanto il loro rapporto sia serio e profondo. Ha parlato a lungo anche della sua eliminazione al ... Leggi su howtodofor (Di sabato 28 maggio 2022)ha voluto portare a galla un particolare decisamente impressionante. Una rivelazione incredibile la suaha vissuto un periodo molto duro, una situazione in cui ha dovuto rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ed è accaduto tutto in un determinato periodo della sua vita. Durante un’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello hato ciò che è accaduto in passato ad una persona molto vicino a lui. Un’occasione in cui la giornalista gli ha chiesto se, i sentimenti che prova verso la modella, siano reali o meno. Come leggiamo su caffeinamagazine la sua risposta è stata molto chiara, in quanto ha voluto sottolineare proprio il loro amore. Ha infatti rivelato quanto il loro rapporto sia serio e profondo. Ha parlato a lungo anche della sua eliminazione al ...

Advertising

ParliamoDiNews : Paolo Brosio: `C`è il terreno per il pronto soccorso di Medjugorje`/ `Segno di pace` #PaoloBrosio #28maggio - nuvoledidr4go : dato i miei umili tre voti a Lory del santo ovviamente spero che l’ex di paolo brosio venga eliminata come mi sta s… - MissiTaglia : ??A CHI HA SALVATO LA DEVOTA A QUELLA SOCCLA DI MEÐUGORJE TELEVOTATA DAL PAOLO BROSIO'S CULT ?? SE PENSATE CHE UNO CH… - MissiTaglia : AVETE ELIMINATO #ROGER PER UNA NEOECATECUMENA DEVOTA A QUELLA SOCCLA DI MEÐUGORJE TELEVOTATA DAL CULTO DI PAOLO BRO… - WhyckieQueenie : @77_lavinia @Just___Pat Ha detto pure piangendo, con accanto Mercedes, che non ha nessuno, che vive sola sia a mila… -