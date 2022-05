Milan | Bucchioni | “Ora per i rossoneri conta il cambio di proprietà”

(Di sabato 28 maggio 2022)- Il Giornalista, ha parlato della questionein maniera davvero approfondita e importante dopo le parole di Maldini. LE SUE PAROLE Come commenta le parole di Mancini? “Gli alibi non andrebbero dati, se ci fosse una organizzazione degna del nostro calcio, eviteremmo certe cose. Non rinviarono la domenica di campionato per la partita della Macedonia, forse sarebbe cambiato poco ma sarebbe stato un segnale di organizzazione. E’ un’incapacità assoluta, ma i limiti di questa squadra sono evidenti. Si è spenta la chimica di spogliatoio post-Europei”. E su quanto detto da Maldini alla Gazzetta? “Tutto va inquadrato in un calcio che non è più quello che ha vissuto lui. E’ in mano il club a un fondo che fa solo i suoi conti. In questo momento di passaggio poi, di vendita della società, dove ci ...

Il Milan vuole blindare Leao che oggi ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna appena 1,5 milioni. Il momento è estremamente favorevole e la cessione potrebbe avere ripercussioni anche nel pros ...Le parole di Enzo Bucchioni sulla cessione del Milan e sul trasferimento o meno di Rafael Leao in un altro club. Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni parla in questo modo: "Il Milan dovrà lavorar ...