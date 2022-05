Macron e Scholz chiamano Putin | negli 80 minuti di colloquio anche la libertà per i soldati di Azovstal

Advertising

elio_vito : Salvini, sei il capo della Lega, mentre Macron e Scholz sono Capi di Stato e di Governo, difficile capire la differ… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin a Macron e Scholz: 'La Russia è pronta a riprendere il dialogo con Kiev' #ANSA… - vitopetrocelli : Putin ha sentito al telefono Macron e Scholz. Nessun cenno al magnifico e progressivo piano di pace di Repubblica-Draghi-Di Maio. - PinascoDanilo : RT @LConversazione: @jacopo_iacoboni @Lorenzo_1976 A me sembra, viste le azioni di Macron e Scholz, che l’Europa voglia svendere l’Ucraina.… - Ecatetriformis : RT @bordoni_russia: Scholz e Macron hanno chiesto a Putin di liberare la guarnigione di Azovstal. -

Siamo al 95° giorno di guerra in Ucraina e ancora non si vede una via che conduca alla fine delle ostilità. Il presidente francesee il cancellieresi sono appellati a Putin: "Cessate il fuoco e ritirate le truppe". La risposta è stata una tiepida apertura: "Pronti a dialogare con Kiev, se viene fermato l'invio ...Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Ucraina con il presidente francese Emmanuele con il cancelliere tedesco Olaf. Putin si dice pronto a riprendere la ...La guerra in Ucraina è giunta al novantacinquesimo giorno. In una telefonata con Macron e Scholz, Putin dichiara: "Pronti a ripartire con il dialogo e a soluzioni sul grano, ma stop armi a Kiev". Le ...Nella giornata di sabato, i leader di Francia e Germania, Macron e Scholz, hanno chiamato Putin per 90 minuti: gli hanno chiesto di avviare negoziati seri con Zelensky, di cessare il fuoco e di ...