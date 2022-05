LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: in archivio le semifinali, Horn e De Gennaro sono alle finali K1 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si chiude qui la sessione mattutina della DIRETTA LIVE degli Europei di Canoa slalom a Liptovsky Mikulas. Attorno alle 12 la finale femminile con Stefanie Horn titolare del miglior tempo, per le 12.40 quella maschile con Giovanni De Gennaro. A dopo! 11.02 I qualificati alla finale maschile K1: Jiri Prskavec – CZE – 96.64 Felix Oschmautz – AUT – 97.46 Giovanni De Gennaro – ITA – 97.92 Jakub Grigar SVK – 98.23 Vit Prindis – CZE – 98.75 Dariusz Popela – POL – 99.74 Hannes Aigner GER – 99.91 Martin Dougoud – SUI – 99.92 Joseph Clarke – GBR – 99.96 Martin Srabotnik – SLO – 100.28 Malo Quemeneur – FRA – 100.42 Ondrej Tunka – CZE – 101.25 Mario Leitner – AUT – ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Si chiude qui la sessione mattutina delladeglidia Liptovsky Mikulas. Attorno12 la finale femminile con Stefanietitolare del miglior tempo, per le 12.40 quella maschile con Giovanni De. A dopo! 11.02 I qualificati alla finale maschile K1: Jiri Prskavec – CZE – 96.64 Felix Oschmautz – AUT – 97.46 Giovanni De– ITA – 97.92 Jakub Grigar SVK – 98.23 Vit Prindis – CZE – 98.75 Dariusz Popela – POL – 99.74 Hannes Aigner GER – 99.91 Martin Dougoud – SUI – 99.92 Joseph Clarke – GBR – 99.96 Martin Srabotnik – SLO – 100.28 Malo Quemeneur – FRA – 100.42 Ondrej Tunka – CZE – 101.25 Mario Leitner – AUT – ...

