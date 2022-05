LIVE Camila Giorgi-Sabalenka, Roland Garros 2022 in DIRETTA: sponsor troppo vistoso per Camila, si attende il supervisor (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:19 Subito un problema. L’azzurra ha sulla maglietta troppo spazio dedicato allo sponsor, e ciò non è concesso dal regolamento. Si attende il supervisor, anche perchè Camila sembra non avere altro vestiario a disposizione. 14:15 Eccole qui Camila Giorgi ed Aryna Sabalenka. Le due atlete sono state appena annunciate e, tra gli applausi del pubblico, entrano in campo. 14:12 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo delle due tenniste. 14:08 Terzo confronto diretto tra Giorgi e Sabalenka, con l’azzurra capace di imporsi sull’erba di Eastburne nella passata stagione. Per la bielorussa il ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:19 Subito un problema. L’azzurra ha sulla magliettaspazio dedicato allo, e ciò non è concesso dal regolamento. Siil, anche perchèsembra non avere altro vestiario a disposizione. 14:15 Eccole quied Aryna. Le due atlete sono state appena annunciate e, tra gli applausi del pubblico, entrano in campo. 14:12 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo delle due tenniste. 14:08 Terzo confronto diretto tra, con l’azzurra capace di imporsi sull’erba di Eastburne nella passata stagione. Per la bielorussa il ...

