LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 4-6 6-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: set perfetto di Camila, che porta il match al terzo (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE terzo SET 15:40 Giorgi-Sabalenka 4-6 6-1. Toilette break per entrambe. Si riprende tra pochi istanti. match dai due volti, con la bielorussa che nel secondo set è incappata in numerosi errori, forzati anche dalle ottime risposte trovate da Camila. terzo parziale che si preannuncia a ritmi indiavolati. 6-1 SECONDO SET Giorgi. Ennesimo dritto sparacchiato out da Sabalenka. Camila domina questo secondo set e va con merito al terzo e decisivo parziale. 40-30 Set point Giorgi. Ancora bene con il dritto l’azzurra, che sposta Sabalenka costringendola al colpo in allungo. 30-30 Doppio ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET 15:404-6 6-1. Toilette break per entrambe. Si riprende tra pochi istanti.dai due volti, con la bielorussa che nel secondo set è incappata in numerosi errori, forzati anche dalle ottime risposte trovate daparziale che si preannuncia a ritmi indiavolati. 6-1 SECONDO SET. Ennesimo dritto sparacchiato out dadomina questo secondo set e va con merito ale decisivo parziale. 40-30 Set point. Ancora bene con il dritto l’azzurra, che spostacostringendola al colpo in allungo. 30-30 Doppio ...

