La Procura della Figc apre un’indagine sulla festa della Roma (Di sabato 28 maggio 2022) La Procura della Figc ha aperto un`indagine sui comportamenti dei calciatori della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League. La Roma è stata deferita per responsabilità oggettiva, per violazione dell'art 4 del codice di giustizia sportiva. La violazione sarebbe quella dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. I nomi dei calciatori ancora non sono stati resi noti e la società giallorossa non ha ancora preso posizione in merito. Pochi giorni fa la Procura aveva aperto la stessa inchiesta in merito ai festeggiamenti del Milan durante la sfilata per la vittoria dello scudetto. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022) Laha aperto un`indagine sui comportamenti dei calciatoridurante i festeggiamenti per la vittoriaConference League. Laè stata deferita per responsabilità oggettiva, per violazione dell'art 4 del codice di giustizia sportiva. La violazione sarebbe quella dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. I nomi dei calciatori ancora non sono stati resi noti e la società giallorossa non ha ancora preso posizione in merito. Pochi giorni fa laaveva aperto la stessa inchiesta in merito ai festeggiamenti del Milan durante la sfilata per la vittoria dello scudetto.

