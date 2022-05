Julio Cesar su Mourinho | «Sempre più Special One»

(Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole dell’ex portiere nerazzurrointervistato da Sky Sport ha parlato della finale di Champions League di questa sera fra Liverpool e Real Madrid e di Josè. Ecco le parole dell’ex portiere nerazzurro: FINALE CHAMPIONS – «Sarà una partita dal sapore di rivincita per il Liverpool visto come andò nel 2018. Mi aspetto una gara dura e bella. Klopp e Ancelotti sono due grandi allenatori, hanno un bellissimo rapporto coi giocatori e mi sarebbe piaciuto lavorare con loro quando giocavo».– «Sono contento per lui perché resterànei cuori degli interisti e di tutti noi che abbiamo vinto il Triplete. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp di allora e tutti gli abbiamo fatto i complimenti. È il primo allenatore a vincere tutte le competizioni europee e questo lo rende ...

