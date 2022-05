Il fiume si asciuga | salvate migliaia di pesci - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 28 maggio 2022) Le alte temperature hanno prosciugato velocemente ilVersilia ed in extremis è stata messa in atto un'operazione di salvataggio di tantissimi. Sono stati i volontari della Fipsas di Massa ...

Advertising

Naz_Viareggio : Il fiume si asciuga, salvate migliaia di pesci - ViselliTania : RT @PCattoretti: 'Guardo le acque e le canne di un braccio di fiume e il sole dentro l’acqua. Guardavo, ero ma sono. La melma si asciuga fr… - lgmilco : RT @PCattoretti: 'Guardo le acque e le canne di un braccio di fiume e il sole dentro l’acqua. Guardavo, ero ma sono. La melma si asciuga fr… - BersaniLeda : RT @PCattoretti: 'Guardo le acque e le canne di un braccio di fiume e il sole dentro l’acqua. Guardavo, ero ma sono. La melma si asciuga fr… - SalaLettura : RT @PCattoretti: 'Guardo le acque e le canne di un braccio di fiume e il sole dentro l’acqua. Guardavo, ero ma sono. La melma si asciuga fr… -

LA NAZIONE

... in poche ore sono riusciti a portare i pesci un chilometro circa più a valle, in una zona dove ilha sempre acqua e non va mai in asciutta. Sono stati salvati migliaia di piccoli pesci tra cui ...Le accuse della modella La Moric è unin piena e non si contiene: 'Fabrizio ti sto mantenendo ... Il post choc Poi trova il carica batterie sile lacrime e contivide con i fan delle ... Il fiume si asciuga, salvate migliaia di pesci Operazione in extremis da parte dei volontari della Fipsas: hanno garantito la sopravvivenza alla fauna ittica che aveva poche ore di vita ...