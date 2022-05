Esame di stato primo ciclo di istruzione: esempio di articolazione delle tre prove da scarcare (Di sabato 28 maggio 2022) In sede di scrutinio finale, gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con un voto espresso in decimi, attribuito, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a. L’O.M. n. 64 del 14.03.2022 definisce le modalità di espletamento dell’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, di seguito sintetizzato. L’Esame di stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022) In sede di scrutinio finale, gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze della scuola secondaria digrado sono ammessi all’diconclusivo deldicon un voto espresso in decimi, attribuito, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a. L’O.M. n. 64 del 14.03.2022 definisce le modalità di espletamento dell’diconclusivo deldiper l’anno scolastico 2021/2022, di seguito sintetizzato. L’disi svolge nel periodo compreso tra il terminelezioni e il 30 giugno 2022. L'articolo ...

