Cosa si è fatto Jannik Sinner al Roland Garros e come sta. L’esito dell’ecografia: lunedì c’è Rublev! (Di sabato 28 maggio 2022) Lo si potrebbe definire un successo alla Jannik Sinner. L’altoatesino, quest’oggi, si è imposto nel terzo turno del Roland Garros 2022 contro l’americano Mackenzie McDonald (n.60 del ranking) con lo score di 6-3 7-6 (6) 6-3 in 2 ore e 50 minuti di partita. Una vittoria non brillante quella di Sinner perché condizionata da un problema al ginocchio sinistro che, specie nel secondo set, aveva fatto preoccupare. I movimenti di Jannik infatti non erano affatto sciolti e sulla terra una limitazione di questo genere poteva essere letale. Bravo il classe 2001 del Bel Paese a trovare le contromisure a una situazione di questo genere, sfruttando anche le debolezze di McDonald tutt’altro che concreto nella seconda frazione quando ha avuto ben 11 occasioni per far ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Lo si potrebbe definire un successo alla. L’altoatesino, quest’oggi, si è imposto nel terzo turno del2022 contro l’americano Mackenzie McDonald (n.60 del ranking) con lo score di 6-3 7-6 (6) 6-3 in 2 ore e 50 minuti di partita. Una vittoria non brillante quella diperché condizionata da un problema al ginocchio sinistro che, specie nel secondo set, avevapreoccupare. I movimenti diinfatti non erano afsciolti e sulla terra una limitazione di questo genere poteva essere letale. Bravo il classe 2001 del Bel Paese a trovare le contromisure a una situazione di questo genere, sfruttando anche le debolezze di McDonald tutt’altro che concreto nella seconda frazione quando ha avuto ben 11 occasioni per far ...

Advertising

borghi_claudio : Non c'è come fermarsi a parlare con i passanti ad un gazebo Lega per capire che sul referendum hanno fatto un lavor… - pfmajorino : Non riesco a capire una cosa. Com'è che in sto paese per qualche settimana non si è fatto altro che parlare di… - masechi : ?? Il premier Mario Draghi ha fatto la cosa giusta. E ha bisogno del totale sostegno di chi crede nella diplomazia,… - Marco06142607 : @spicciar Ha fatto bene a mettere la citazione di qualcun altro. Finalmente ha capito che non è cosa per lei. A pro… - LaBombetta76 : Comunque il mio tweet sul #CERN ha fatto il giro della rete e io ancora non vedo i big money. Cosa mi stanno nascondendo? ?????? -