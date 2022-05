Canoa slalom, Europei Liptovsky Mikulas 2022: Stefanie Horn in finale nel K1 donne con il miglior tempo, anche De Gennaro all’ultimo atto (Di sabato 28 maggio 2022) Due azzurri, uno per gara, nelle prime finali singolari degli Europei di Canoa slalom a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia. Nella tarda mattinata saranno Stefanie Horn e Giovanni Di Gennaro a giocarsi i titoli continentali nella categoria K1. Una semifinale meravigliosa per la Horn, chiusa con il miglior crono in 106.73 nonostante una penalità per aver toccato la porta 7, poco prima del primo intertempo; ma nel tratto centrale costruisce una prova impensabile per tutte le altre, costruendo lì il suo vantaggio e stampando un tempone irraggiungibile per tutte le altre. Nella finale che partirà attorno alle 12 ci saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Due azzurri, uno per gara, nelle prime finali singolari deglidi, in Slovacchia. Nella tarda mattinata sarannoe Giovanni Dia giocarsi i titoli continentali nella categoria K1. Una semimeravigliosa per la, chiusa con ilcrono in 106.73 nonostante una penalità per aver toccato la porta 7, poco prima del primo inter; ma nel trcentrale costruisce una prova impensabile per tutte le altre, costruendo lì il suo vantaggio e stampando unne irraggiungibile per tutte le altre. Nellache partiràrno alle 12 ci saranno ...

