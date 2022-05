Uomini e Donne, Luca e Soraia distanti: lei si schiera con la “nemica” del tronista? (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel trono classico di Uomini e Donne, continuano i dissapori tra il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti. La ragazza si è tirata indietro quando Luca ha iniziato a corteggiare con molta insistenza la nuova arrivata Aurora Colombo, che tuttavia si è presto auto-eliminata. Da quel momento in poi, le cose tra Luca e Soraia non sono mai tornate come erano prima: i due ragazzi hanno faticato a ritrovare la vecchia complicità e Soraia non se l’è più sentita di baciare Luca. Non solo, perché di recente la corteggiatrice si è mostrata su Instagram assieme all’amica Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri, grande amico di Luca. Quest’ultimo ha preso fortemente in antipatia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel trono classico di, continuano i dissapori tra ilSalatino e la corteggiatriceAllam Ceruti. La ragazza si è tirata indietro quandoha iniziato a corteggiare con molta insistenza la nuova arrivata Aurora Colombo, che tuttavia si è presto auto-eliminata. Da quel momento in poi, le cose tranon sono mai tornate come erano prima: i due ragazzi hanno faticato a ritrovare la vecchia complicità enon se l’è più sentita di baciare. Non solo, perché di recente la corteggiatrice si è mostrata su Instagram assieme all’amica Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri, grande amico di. Quest’ultimo ha preso fortemente in antipatia ...

