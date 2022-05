Turchia, in corso colloqui Mosca - Kiev su scambio prigionieri (Di venerdì 27 maggio 2022) Russia e Ucraina sono impegnati in colloqui per lo scambio dei soldati catturati da entrambi i fronti mentre il negoziato per il cessate il fuoco è fermo. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Russia e Ucraina sono impegnati inper lodei soldati catturati da entrambi i fronti mentre il negoziato per il cessate il fuoco è fermo. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione all'Lgbtq pride in corso nell'università Bogazici di Istanbul, arr… - VSanna : RT @marcoleofrigio: La Turchia sta negoziando con Russia e Ucraina per l’apertura di un corridoio navale attraverso il Bosforo per l’esport… - EsgData : ????Secondo i dati ufficiali più recenti, circa quattro #donne su dieci in #Turchia hanno subito violenza fisica e/o… - LeoChamaeleo : Si,.. 'Spighe d'oro, speculazione in corso'. Il grosso del grano ucraino va nella Turchia, Africa,.. È fermo in Ucr… - STEFANO87245873 : RT @marcoleofrigio: La Turchia sta negoziando con Russia e Ucraina per l’apertura di un corridoio navale attraverso il Bosforo per l’esport… -