(Di venerdì 27 maggio 2022) È tornato. Il presidente del Consiglio fa bingo elo smalto dei mesi andati, quando imponeva la propria linea ai riottosi partiti della propria spaccata. Draghi smina anche la grana più spinosa, quella delle concessioni. L'accordo prevede la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2023 e la messa a bando nel 2023, ma, in caso di contenziosi, la proroga potrà essere estesa di un anno e arrivare alla fine del 2024. Quanto ai ristori per gli imprenditori che dovessero perdere la spiaggia, deciderà il governo. I decreti legislativi arriveranno entro il 31 dicembre prossimo. Con buona pace dei partiti dipiù contrariati, Lega in primis. Ma al premier tutto ciò non interessa e sfoggia un sorriso a trentadue denti. «Ringrazio tutti i partiti, è ...

Advertising

tempoweb : SuperMario ritrova i poteri. Balneari e delega fiscale: maggioranza domata #draghi #governo #ddlconcorrenza #meloni… -

Calcio News 24

... che subito sisotto il bombardata del fuoco amico di Iv e Carroccio che annunciano ... Invece si tratta di un punto determinante chesi incarica di rivestire di credibilità: a volte ...Commenta per primo Nel giorno in cui l'Italia sia Coverciano, Roberto Mancini presenta in conferenza i playoff e la delicata sfida di ... IL NO A- 'Balotelli Ho portato chi poteva ... Calciatori italiani all'estero: Balotelli torna SuperMario e ne fa 5 L’attaccante chiude con un pokerissimo, in gol anche Okaka. Brignoli alza la coppa di Grecia, Emerson fuori dall’Europa Mario Balotelli ha voluto chiudere il campionato in grande stile. L’attaccante d ...