Sondaggi, testa a testa tra Meloni e Letta. Lega e M5s al minimo storico dal 2018 (Di venerdì 27 maggio 2022) E' un perenne testa a testa quello tra Pd e Fratelli d'Italia per guadagnarsi il titolo di primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Una dinamica in atto da mesi, oramai, e sempre più definita ora che ci si avvicina alle elezioni politiche del prossimo anno. Come abbiamo raccontato qualche giorno fa, Enrico Letta e Giorgia Meloni si sorpassano e controsorpassano, osservando a debita distanza i partiti, come Lega e M5s, che invece sembrano fiaccati dall'esperienza di questa legislatura e continuano con l'emorragia di voti. Ora però, almeno stando a un'autorevole rilevazione di Nando Pagnoncelli pubblicata quest'oggi sul Corriere della Sera, i dem e il partito della destra si trovano appaiati: accreditati del 21 per cento dei consensi, ed entrambi in ...

