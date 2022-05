"Sesso in chat con ragazzini per soldi": padre Esposito condannato a 5 anni (Di venerdì 27 maggio 2022) condannato a 5 anni per violenza sessuale ma assolto dall'accusa di materiale pedopornografico. Così ha deciso il collegio del tribunale di Termini Imerese (Palermo), presieduto da Vittorio Alcamo, per padre Vincenzo Esposito. Il... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022)a 5per violenza sessuale ma assolto dall'accusa di materiale pedopornografico. Così ha deciso il collegio del tribunale di Termini Imerese (Palermo), presieduto da Vittorio Alcamo, perVincenzo. Il...

