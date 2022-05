Segrate: incendio nel campo dei giostrai, tre persone in ospedale (Di venerdì 27 maggio 2022) Ancora ignote le cause del rogo a Novegro. Le tre persone ricoverate hanno tutte sintomi da intossicazione ed una presenta ustioni di primo e secondo grado Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 27 maggio 2022) Ancora ignote le cause del rogo a Novegro. Le trericoverate hanno tutte sintomi da intossicazione ed una presenta ustioni di primo e secondo grado

Advertising

MaricaGusmitta : #Incendio a #Segrate maxi rogo vicino al luna park: 3 in ospedale. Video - Giorno_Milano : Segrate violento incendio: distrutti alcuni bungalow di giostrai - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Segrate, bungalow in fiamme: un intossicato - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Incendio a Segrate, bungalow in fiamme: un intossicato - SkyTG24 : Incendio a Segrate, bungalow in fiamme: un intossicato -