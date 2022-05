(Di venerdì 27 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Ilsta andando avanti. Abbiamo fatto la verifica con il Consiglio dei ministri, siamo a 18 obiettivi già raggiunti, 12 arrivano questa settimana e arriveremo a 45 come previsto per giugno. Quindi stiamole”. Così Vittorio, ministro dellInnovazione tecnologica a margine della tappa torinese del tour Italiadomani sul. “Ognuno sta cominciando a vedere che ilmette in moto il Paese. Sulle riforme siamo moderatamente soddisfatti perchè non si deve mai essere completamente soddisfatti”, ha aggiunto.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

Advertising

MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “Il Pnrr sta andando avanti. Abbiamo fatto la verifica con il Consiglio dei ministri, siamo a… - ItaliaNotizie24 : Pnrr, Colao “Governo sta rispettando le tempistiche” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, Colao “Governo sta rispettando le tempistiche” - - nestquotidiano : Pnrr, Colao “Governo sta rispettando le tempistiche” - IlModeratoreWeb : Pnrr, Colao “Governo sta rispettando le tempistiche” - -

Lo ha affermato il ministro della Transizione digitale Vittorioa margine dell'evento di presentazione dela Torino, negli spazi della Nuvola Lavazza. 'Ilsta andando avanti e siamo ......di fibra avrebbero bisogno di almeno altre 10mila persone " ha dettoa inizio anno, intervenendo in audizione in Commissione trasporti della Camera per riferire sull'attuazione del". Per ...Ai ministri sarà chiesto di spiegare meglio obiettivi e fasi del piano, le cui scadenze sembrano per ora rispettate ..."Stiamo andando bene. Stiamo arrivando a poco più di un anno dalla partenza del Pnrr a avere assegnato i fondi e partono i lavori. (ANSA) ...