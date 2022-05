Nostalgia di Mario Martone è un viaggio dell'anima da 13 minuti di applausi (Di venerdì 27 maggio 2022) Trent’anni dopo Morte di un matematico napoletano, debutto al cinema di Mario Martone da Leone d’argento a Venezia, il regista con Nostalgia è tornato ancora una volta a girare un film nella sua città, Napoli. Nostalgia - in concorso al festival di Cannes (dove è stato accolto alla proiezione ufficiale con 13 minuti di applausi) e già uscito nelle sale italiane dal 25 maggio – in realtà, non racconta Napoli, semmai un preciso quartiere, il rione Sanità che, nonostante il titolo, non faceva, invece, da sfondo a un altro film di Martone, Il sindaco del rione Sanità che, in quanto adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale da Eduardo De Filippo era girato per lo più in interni. Il Rione Sanità nel film«Mi affascinava l’idea di ambientare un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 maggio 2022) Trent’anni dopo Morte di un matematico napoletano, debutto al cinema dida Leone d’argento a Venezia, il regista conè tornato ancora una volta a girare un film nella sua città, Napoli.- in concorso al festival di Cannes (dove è stato accolto alla proiezione ufficiale con 13di) e già uscito nelle sale italiane dal 25 maggio – in realtà, non racconta Napoli, semmai un preciso quartiere, il rione Sanità che, nonostante il titolo, non faceva, invece, da sfondo a un altro film di, Il sindaco del rione Sanità che, in quanto adattamento cinematograficoo spettacolo teatrale da Eduardo De Filippo era girato per lo più in interni. Il Rione Sanità nel film«Mi affascinava l’idea di ambientare un ...

WeCinema : Standing ovation per Mario Martone e il suo 'Nostalgia', interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino. Un tr… - WeCinema : Nove minuti di applausi per 'Nostalgia' di Mario Martone. Pierfrancesco Favino favoloso. #Cannes2022 - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - Internazionale : Con Nostalgia Martone torna nella città tanto amata, tra dolori passati e presenti; Lukas Dhont con Close va oltre… - GeorgeAddison87 : RT @medusa_film: Acclamato dalla critica e dal pubblico #Nostalgia di Mario Martone è AL CINEMA trova la sala al link: -