“Non doveva finire così”. Giovanni muore all’improvviso a 34 anni: doveva sposarsi presto (Di venerdì 27 maggio 2022) Giovanni Anastasio è morto. A breve avrebbe coronato uno dei sogni più belli che una persona insegue nel corso della sua vita, infatti era intanto nella preparazione di tutti i dettagli per unirsi in matrimonio con la sua compagna Valentina. Ma il destino è stato davvero tremendo per lui, che si è spento improvvisamente a 34 anni. L’intero paese di Afragola, in provincia di Napoli, non riesce a darsi pace e nemmeno una spiegazione ragionevole sul perché sia finita così prematuramente la sua esistenza. Ovviamente, oltre al comune di Afragola, che ad inizio anno era stato coinvolto in un altro fatto di cronaca angosciante, ad essere maggiormente distrutta dal dolore per il decesso di Giovanni Anastasio è quella che sarebbe diventata sua moglie. Non sarà semplice per lei accettare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)Anastasio è morto. A breve avrebbe coronato uno dei sogni più belli che una persona insegue nel corso della sua vita, infatti era intanto nella preparazione di tutti i dettagli per unirsi in matrimonio con la sua compagna Valentina. Ma il destino è stato davvero tremendo per lui, che si è spento improvvisamente a 34. L’intero paese di Afragola, in provincia di Napoli, non riesce a darsi pace e nemmeno una spiegazione ragionevole sul perché sia finitaprematuramente la sua esistenza. Ovviamente, oltre al comune di Afragola, che ad inizio anno era stato coinvolto in un altro fatto di cronaca angosciante, ad essere maggiormente distrutta dal dolore per il decesso diAnastasio è quella che sarebbe diventata sua moglie. Non sarà semplice per lei accettare ...

