Modica, gita scolastica in treno si trasforma in delusione: non ci sono i posti per tutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Modica – Arrivano alla stazione ferroviaria di Modica per fare il primo viaggio in treno con direzione Pozzallo ma non ci sono posti disponibili per tutti. E’ così che una gita scolastica tanto attesa per circa 60 bambini di tre classi di seconda elementare di una scuola di Modica si trasforma in delusione. E’ accaduto stamattina nella stazione ferroviaria Modicana. A segnalarci l’accaduto sono stati alcuni genitori dei bambini che dovevano partire in treno ed invece sono rimasti nel piazzale di sosta della stazione (vedi foto). Gli alunni avevano già acquistato i biglietti da tempo ma nonostante ciò mancavano i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022)– Arrivano alla stazione ferroviaria diper fare il primo viaggio incon direzione Pozzallo ma non cidisponibili per. E’ così che unatanto attesa per circa 60 bambini di tre classi di seconda elementare di una scuola disiin. E’ accaduto stamattina nella stazione ferroviariana. A segnalarci l’accadutostati alcuni genitori dei bambini che dovevano partire ined invecerimasti nel piazzale di sosta della stazione (vedi foto). Gli alunni avevano già acquistato i biglietti da tempo ma nonostante ciò mancavano i ...

