Loredana Bertè le canta a Pillon: “Pronta a prendere le botte, come nel ’78, per difendere il diritto all’aborto” (Di venerdì 27 maggio 2022) Quel traffico impazzito, con le strade chiuse e l’obbligo di passare altrove perché piazza San Giovanni era “occupata” da chi stava manifestando (tra le tante cose) contro il diritto all’aborto. Non si tratta di una storia vecchia, ma di un evento recente che si è tenuto a Roma. Organizzato da Simone Pillon e dal movimento pro-life che dice no all’interruzione di gravidanza (volendo reinserire norme quasi medievali e di cui l’Italia si è liberata, a fatica, 44 anni fa) e l’eutanasia, con la partecipazione di poche migliaia di cittadini nel centro di Roma. Loredana Bertè, partendo proprio da quelle strade chiuse, ha voluto ribadire la sua posizione e ricordare quella battaglia (vinta) che nel 1978 con l’approvazione di quella legge che ha allargato le maglie dei diritti delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Quel traffico impazzito, con le strade chiuse e l’obbligo di passare altrove perché piazza San Giovanni era “occupata” da chi stava manifestando (tra le tante cose) contro il. Non si tratta di una storia vecchia, ma di un evento recente che si è tenuto a Roma. Organizzato da Simonee dal movimento pro-life che dice no all’interruzione di gravidanza (volendo reinserire norme quasi medievali e di cui l’Italia si è liberata, a fatica, 44 anni fa) e l’eutanasia, con la partecipazione di poche migliaia di cittadini nel centro di Roma., partendo proprio da quelle strade chiuse, ha voluto ribadire la sua posizione e ricordare quella battaglia (vinta) che nel 1978 con l’approvazione di quella legge che ha allargato le maglie dei diritti delle ...

Advertising

neXtquotidiano : #LoredanaBertè le canta a #Pillon: “Pronta a prendere le botte, come nel ’78, per difendere il diritto all’#aborto” - yangblood_ : loredana berte l'esempio lampante che l'età non ha nulla a che fare con l'apertura mentale, voglio un bene indescrivibile a quella donna - FRossifake : @dilorenzogiofk ANDIAMO AD UN CONCERTO DI LOREDANA BERTÈ - GammaStereoRoma : LOREDANA BERTE' - IL MARE D'INVERNO - infoitcultura : Costola rotta: rinviato il concerto di Loredana Bertè al Valli -

Venerdì 3 Giugno l'atteso ritorno del super gruppo "Il Diavolo a Quattro" ... come Lucio Dalla, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Loredana Bertè, Renato Zero e Massimo Ranieri, fino ad arrivare, attraverso le ... Infortunio per Loredana Bertè: l'annuncio via social Loredana Bertè ha avuto un infortunio ed è stata costretta a rinviare alcune date del suo tour. Loredana Bertè si è vista costretta a rinviare il suo tour a causa di un infortunio. La cantante lo ha ... Sky Tg24 ... come Lucio Dalla, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Pino Daniele,, Renato Zero e Massimo Ranieri, fino ad arrivare, attraverso le ...ha avuto un infortunio ed è stata costretta a rinviare alcune date del suo tour.si è vista costretta a rinviare il suo tour a causa di un infortunio. La cantante lo ha ... Loredana Bertè, la fotostoria della cantante ospite nella serata cover