LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Verstappen precede Leclerc e Sainz, bandiera rossa per lo stop di Schumacher (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Intanto momento particolare all’ingresso dei box. Alonso è fermo e alle sue spalle c’è anche Mick Schumacher. Bandiere gialle. Il tedesco ha un problema e viene spinto ai box. bandiera rossa ora 14.20 Hamilton fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane settimo. Verstappen si rilancia ed è record nel T1 in 19.796, arriva al T2 e alza il piede 14.19 Leclerc si rilancia ma arriva lungo in curva 1, finendo momentaneamente nella via di fuga della Saint Devote 14.18 Leclerc si rilancia ed è subito record nel T1 in 19.811, Verstappen 19.812! Nel T2 vola l’olandese in 35.364 ed è primo in 1:15.327 con 387 millesimi su Leclerc e 555 su Sainz 14.17 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Intanto momento particolare all’ingresso dei box. Alonso è fermo e alle sue spalle c’è anche Mick. Bandiere gialle. Il tedesco ha un problema e viene spinto ai box.ora 14.20 Hamilton fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane settimo.si rilancia ed è record nel T1 in 19.796, arriva al T2 e alza il piede 14.19si rilancia ma arriva lungo in curva 1, finendo momentaneamente nella via di fuga della Saint Devote 14.18si rilancia ed è subito record nel T1 in 19.811,19.812! Nel T2 vola l’olandese in 35.364 ed è primo in 1:15.327 con 387 millesimi sue 555 su14.17 ...

