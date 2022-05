In realtà i russi Marco Travaglio rivela in tv cosa sta succedendo davvero in Ucraina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) "La sconfitta russa l'ho letta sui giornali, ma sul campo non si è mai vista neppure per un giorno, a meno di non considerare come sconfitte russe il ritorno indietro da Kiev e da Kharkiv, due città importanti in cui iperò non erano nemmeno entrati":, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha detto la sua sul conflitto in corso in. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, controcorrente rispetto a molti altri osservatori della guerra, "Mosca sta vincendo la guerra e si sta prendendo tutto quello che le interessa". "Personalmente mi auguro avessero ragione il generale Mini e altri esperti, secondo cui ifin dall'inizio volevano prendersi solo il Donbass e non ingoiarsi l'intera, non perché gli faccia schifo, ma perché ...