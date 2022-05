Giro d’Italia 2022, Andrea Vendrame: “In volata hanno giocato in modo scorretto, sono andato dritto per non cadere” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il neerlandese della Jumbo-Visma Koen Bouwman conquista un’altra vittoria sulle strade del Giro d’Italia 2022 dopo l’acuto nella settima frazione. Il classe ’93 ha battuto sul traguardo della diciannovesima tappa Mauro Schmid (Quick-Step) e Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), attardati gli uomini di classifica. Lo sprint a ranghi ristretti si è rivelato concitatissimo, con l’italiano della AG2R-Citroen Andrea Vendrame tagliato fuori a causa di un lungo nell’ultima curva. Il classe ’94 originario di Conegliano è stato ‘accompagnato’ a bordo strada da Mauro Schmid e ha chiuso il segmento in quinta posizione. Un finale mesto per Vendrame, sulla carta la ruota più veloce nel drappello dei battistrada. Sconsolate le sue dichiarazioni raccolte da Rai Sport dopo la tappa: ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Il neerlandese della Jumbo-Visma Koen Bouwman conquista un’altra vittoria sulle strade deldopo l’acuto nella settima frazione. Il classe ’93 ha battuto sul traguardo della diciannovesima tappa Mauro Schmid (Quick-Step) e Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), attardati gli uomini di classifica. Lo sprint a ranghi ristretti si è rivelato concitatissimo, con l’italiano della AG2R-Citroentagliato fuori a causa di un lungo nell’ultima curva. Il classe ’94 originario di Conegliano è stato ‘accompagnato’ a bordo strada da Mauro Schmid e ha chiuso il segmento in quinta posizione. Un finale mesto per, sulla carta la ruota più veloce nel drappello dei battistrada. Sconsolate le sue dichiarazioni raccolte da Rai Sport dopo la tappa: ...

