Giorgi-Sabalenka in tv domani: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Camila Giorgi affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka nel terzo turno del Roland Garros 2022. L'azzurra si è finalmente sbloccata in quel di Parigi, interrompendo una striscia di sei sconfitte di fila al primo turno. Dopo aver battuto la Zhang al debutto, non contenta, si è ripetuta contro Putintseva disputando un gran match. Sulla sua strada ora Sabalenka in quello che si preannuncia un incontro per certi versi proibitivo. Tuttavia Camila non parte spacciata, anzi: lo scorso anno, sull'erba di Eastbourne, ha infatti dimostrato di saper battere Aryna; quest'ultima, inoltre, ha rischiato grosso al primo turno contro Paquet e in generale non è nuova a sconfitte sorprendenti, seppur di rado a livello slam. Secondo i bookmakers sarà la bielorussa a scendere in campo con i favori del ...

